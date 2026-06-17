仕事のデキる人とそうでない人は何が違うのか。STARTO ENTERTAINMENT創業者で、連続起業家の福田淳さんは「仕事のデキる人ほどLINEより、電話をすぐかけてくる。テキストベースのやり取りは、非効率でコスパが悪い」という――。※本稿は、福田淳『結局、熱狂できる人がうまくいく。』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Farknot_Architect※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Farknot_Architect■