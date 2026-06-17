入院により高額な医療費を支払わなければならなくなった場合、経済的に余裕がなく「借金しないと支払えない」人もいるかもしれません。 そのような場合は、医療費負担を軽減する制度を利用できる可能性があるため、確認しておきましょう。 本記事では、高額療養費制度について、また窓口での支払いを少なくする方法や、医療費を支払えない場合に利用できるそのほかの制度も含めて詳しく解説します。 医療費