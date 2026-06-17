「容疑者は、人類とは“別の”何か――」佐々木蔵之介が主演するWOWOWの連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』(7月19日スタート、毎週日曜22:00〜)のオールキャスト、キービジュアル、本予告が17日、公開された。『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』○科学では説明不能な連続殺人に挑むクライムサスペンス本作は、佐々木が完全オリジナル脚本で挑むクライムサスペンス。喉に4本のナイフが突き刺さるという異様な連続殺人事