「もう感謝しかありません」お笑いタレントの明石家さんまが、肺炎のため86歳で亡くなった女優の中村玉緒さんをしのんだ――。明石家さんま○「心にポカンと穴が空いたような」「もう感謝しかありません」13日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)に出演したさんま。自身が“お母さん”と呼ぶ玉緒さんの訃報に、「かなり前から施設のほうにいらっしゃったんで。もう何年か前から、“つもり”はできてたんで