投手としては11先発で防御率1.06をマーク【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地で行われるレイズ戦で先発登板することが分かった。デーブ・ロバーツ監督が16日（同17日）の試合前に明言した。大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で7回に「左膝の炎症」のため代打を送られて途中交代した。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）は欠