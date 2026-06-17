韓国チア、アン・ジヒョンの近況が話題だ。リゾートでのファッションが注目を集めている。【写真】「スケスケ」キワどいアン・ジヒョンアン・ジヒョンは6月15日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿した。公開された写真には、夕暮れのプールサイドでくつろぐアン・ジヒョンの姿が収められている。イエローのスイムウェアに軽やかなロングトップスを合わせたスタイルが印象的だ。体に沿うシルエットと柔らかな素材感が絶妙に