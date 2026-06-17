雨が続くこの季節だからこそ、それにかこつけたデートの誘い方というものがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『梅雨』を口実に気になるカレをデートに誘い出すセリフ」をご紹介します。【１】「雨だと外で遊べないから、一緒にカフェ巡りしない？」とお茶に誘う「大げさな計画を立てるより、『ちょっとお茶でも』くらいの誘い方がちょうどいい」（10代女性）というように、軽