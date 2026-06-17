同じクラスの男性とは仲良くなるきっかけが多いもの。実際に付き合っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、「クラスのみんなには言わないでおこう」と二人の関係を隠したがる男性もいるようです。付き合っていることをわざわざ宣言する必要はないかもしれませんが、必死に隠したがるのはなぜだと思いますか？そこで今回は、「付き合っていることをクラスメイトに隠したがる男性の本音９パターン」をご紹介します