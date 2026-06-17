◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）の応援がＳＮＳで話題を呼んでいる。１次リーグ初戦は１０大会ぶり２度目出場のイラク（同５７位）と対戦。前半２９分、Ｗ杯デビュー戦に臨んだエースＦＷハーランド（マンチェスターＣ）が先制点。１―１に追いつかれた４分後の同４３分には自身２点目を決めた。客席を赤く染