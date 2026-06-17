ことし9月に開幕するアジア大会の新たな種目として、VRを使った「ヴァーチャルテコンド」ーが追加されました。 【写真を見る】アジア大会のテコンドーの種目として「ヴァーチャルテコンドー」が追加 選手の動きを仮想空間で反映し競う 注目のアジア大会は43競技・469種目に 16日、愛知県の大村知事や名古屋市の広沢市長、それに地元の経済界などで構成するアジア・アジアパラ大会組織委員会の理事