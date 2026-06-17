やっぱり、エムバペはすごかった。【もっと読む】森保ジャパン21日のチュニジア戦は「勝利が絶対条件」 初戦圧勝のスウェーデンが決勝T進出の脅威にフランスは日本時間17日、I組初戦でセネガルと対戦。前半は相手の鋭いカウンターに苦しみ、0-0で折り返したものの、後半に入ると一気にギアを上げた。均衡を破ったのは後半21分。FWエムバペ（27）がスルーパスから飛び出すと、右足からのダイレクトシュートでネットを揺らした