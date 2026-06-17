暑さが本格化する季節にぴったりの和スイーツが、大阪で楽しめるようになります。赤福が展開する和洋菓子店「五十鈴茶屋」から、夏季限定商品「わらび餅氷」が2026年6月27日（土）より阪神梅田本店に登場。伊勢で親しまれてきた涼菓を大阪で味わえる貴重な機会です。やさしい甘さの黒糖蜜と、なめらかなわらび餅が織りなす夏だけのおいしさをチェックしてみましょう♪ 大阪で味わえる特別なわらび餅氷 「わらび餅氷」