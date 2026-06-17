スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！ 3本のウエッジで同じキャリーを打ってランの長さをチェック！ 普段から3 本のウエッジで練習しておいて本番では状況に合ったウエッジをチョイスする SWが一番寄るとはかぎらない アプローチは「落としどころ」や「全体の距離」