“恋リア出身”の実業家・黄皓が、結婚式を目前に控えて悩む友人の“婚約者”に対して自身の経験を交えたアドバイスを送り、スタジオから「説得力ある」と反響が寄せられる場面があった。【映像】黄皓ら“サプライズゲスト”3人の登場に騒然6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超え