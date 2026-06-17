現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が17日までに自身のインスタグラムを更新。道頓堀“桃尻”ショットなどを披露した。「大阪2days初日！初日はARROWnamBaHIPS様でしたたくさんの方が会いにきてくれました！ありがとう」と、大阪・難波でのイベント来場者に感謝。大阪・道頓堀の戎橋での美ヒップを強調した振り向きショットなどをアップし、「明日はグランキコー