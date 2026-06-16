舞台の上では威厳を保ち凛々しい姿を見せる歌舞伎界のプリンスが、自宅で見せる超甘えん坊な夜の素顔が暴露された。【映像】妻にもたれかかり…甘えてくる夫の“夜の様子”6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの中村