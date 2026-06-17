「さっきからやけに観光客が写真撮ってると思ったらコレ」【写真】これはすごい！ラグマットの猫と全く同じポーズですそんなコメントが添えられた動画がXで話題です。投稿したのは、広島県尾道市で70年以上続く果物専門店「福直フルーツ」の公式アカウント（@FukunaoFruits）。店先に置かれた木製ベンチの上には、ぺたんと寝そべった猫の姿が描かれたラグマットが敷かれています。そのうえにはーーなんと、地域で見守られているキ