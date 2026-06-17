公共交通機関オタク向けの問題が、SNS上で大きな注目を集めている。【クイズ】飛行機、鉄道、両方…東京への交通手段＆乗り換え回数は？「公共交通機関オタクなら即答の問題らしい（2026年6月6日現在）」件の問題を投稿したのは、ジオグラフィック航空アナリストのいつかいちくんさん（@itsukaichi_engi）。◇◇問. 次の図は、東京都まで乗換0回で1本で行ける都道府県を示したものであり、A〜Cは鉄道のみ、 飛行機のみ