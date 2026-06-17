スバル「サンバーバン」の一部改良モデルにSNSで反響2026年6月11日、スバルから軽商用バン「サンバーバン」の一部改良モデルが登場しました。安全装備の強化や利便性の向上が施された今回の変更に対し、SNS上では様々な意見が交わされています。サンバーバンは、1961年に初代サンバーが登場して以来、長年にわたり商用車として親しまれてきた軽商用バンです。【画像】超カッコいい！ これが最新「サンバーバン」です！（17枚）