NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月18日放送の第59話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが女学校を卒業する。 参考：『風、薫る』早坂美海の選択は『逃げ恥』婚？槇村兄弟との三角関係は良質な恋愛ドラマに 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 見習い生6人が団子屋で看護を実践した第58話。 第59話では、