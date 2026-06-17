きのう（16日）午後8時すぎ、岡山県美作市入田の国道交差点で女性が大型トラックにはねられ死亡しました。 【事故現場の地図】国道で大型トラックに歩行者がはねられる女性が死亡 警察によりますと、午後8時16分ごろ、美作市入田の郵便局前の交差点で「人をひいた」とトラック運転手から110番通報がありました。この事故で美作市の70代とみられる女性が病院に搬送されましたが、約4時間半後に死亡しました。警察はトラックを運