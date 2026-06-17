私はマリコ（38）。旦那はヨシヒロ（38）で、息子（ユウマ）と娘（リナ）の4人家族です。私たちは仲がいい家族だとは思いますが……。ふとした時、旦那のことを許せないと思うことがあります。普段は「幸せだな〜」と笑っていても、ほんの少しのきっかけで、過去、旦那にされたことがフラッシュバックしてしまいます。そして、不信感とどうしようもない怒りがこみ上げてきて、なかなか気持ちを切り替えることができません。あれは