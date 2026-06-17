＜全米オープン事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦「全米オープン」が、現地時間18日（木）から行われる。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】松山英樹のスイング衝撃のアマチュアVからの進化世界一のゴルファーを決める過酷な戦いに、日本勢は5人が出場する。大会14回目の出場となる松山英樹は、日本時間19日（金）午前2時47分