＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞今大会終了時点のポイントランキング上位者には、「KPMG全米女子プロ選手権」と「アムンディ・エビアン選手権」の出場資格が与えられる。そのなか、櫻井心那にとって大事な一週間が始まる。【写真】これは珍しい！古江彩佳の力強いガッツポーズ先週は原英莉花とペアを組んでダブルス戦に出場。予選落ちに終わったものの、