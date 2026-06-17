タレントのMatt Rose（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。「肩ヒアル初挑戦」と報告し、肩にヒアルロン酸注射を受ける様子を公開した。【写真】「骨格そもそもをカスタマイズしちゃう」最新美容に挑戦するMatt投稿では「肩ヒアル初挑戦まだ日本では流行ってないんだけどTシャツとか綺麗に着こなせるから最高」とつづり、上半身裸の姿で鏡に写る自撮りショットをアップ。美白に輝く素肌に、ほっそりとした体型が印象