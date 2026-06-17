「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）借金完済を目指して突入した交流戦は厳しい結果に終わった。広島の交流戦５勝は２１年の３勝に次ぐ球団ワースト２位タイ。勝率３割未満は５度目で１２球団最多と目を背けたくなる数字が並んだ。新井貴浩監督は、「やっぱり、パ・リーグのチームは強いなと感じました」と現実を受け止めた。この日は日本ハム投手陣の力強い直球に苦戦し、今季８度目の零敗。一、二、四、六