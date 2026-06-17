見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第58話が17日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。バーンズはスコットランドに帰ることになった。しのぶ（木越明）の発案で、6人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。行く立ち