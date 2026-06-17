【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月より放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のオープニング主題歌に決定している、ももいろクローバーZの最新曲「会心の一劇」が、7月3日(金)午前0時よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信リリースされることが決定した。本楽曲は、作詞を修二と彰「青春アミーゴ」やももクロ「stay gold」等の作詞も手掛けるzoppとMaho Hamaguchi、作曲