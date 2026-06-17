女子フィギュアスケートの韓国代表シン・ジア選手（18）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップの韓国代表ユニフォームを着こなすショットを披露した。お茶目なポーズでシン・ジア選手は、サッカーワールドカップの韓国代表の赤いユニフォーム姿で芝生に座る様子や、スマホ越しにウィンクするショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、韓国代表の赤いユニフォームを着用。芝生