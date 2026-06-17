【羽川豊の視点 Weekly Watch】全米女子オープン優勝 ネリー・コルダの「今季メジャー複数回優勝」を予想していた根拠全米女子オープン（OP）は2日目まで首位にくらいつき、久しぶりに注目された渋野日向子。17位に終わりましたがスイングが良くなっていました。次戦は勝みなみと組んでのダブルス戦に出場し、最終日はティーショットでフェアウエーを外さず、バック9ではベタピンショットも見せてくれました。昨年の全米女子OP