10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（鄽）建築様式や建築技術、科学技術の発展段階を示す遺産】 「ケルンの大聖堂」完成まで632年…執念の？傑作 ドイツ西部、ライン川のほとりに建つ「ケルンの大聖堂」は、尖塔の高さが約157ｍもあるゴシック様式の大聖堂として世界最大規模を誇ります。この