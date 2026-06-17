【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】巨人・阿部監督だけじゃない…暴力、レイプ、出奔…大リーグで取り沙汰された親と娘の事件簿サッカーW杯の放映権料は天井知らずのバブル状態だ。これに対し、メジャーリーグでは放映権バブルがはじけ、球団経営に深刻な打撃を与えている。MLBの放映権料はポストシーズンのゲームを中心とした全国放映権料と、レギュラーシーズンのゲームを実況中継するローカル放映権料の2本立て。前者