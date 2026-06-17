更年期が一気に楽になる救世主エクオール 体内でエストロゲンに似た働きをする 更年期にさまざまな不調が起きるのは、ホルモンバランスが乱れることが原因。特に、女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が乱高下しながら減っていくことが更年期最大の特徴です。 エストロゲンは肌や髪にツヤや潤いを与えるほか、血管や骨の健康、自律神経の安定などに関わる重要なホルモン。けれども、その分泌量は年齢とともにどう