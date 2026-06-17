元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第10回=2004年）を再公開【大人気連載プレイバック】【もっと読む】長嶋茂雄さんは 「○○○○付いてんのか！」と激怒するや、助っ人のバスタオルを引っぱがした■元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第10回=2004年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事