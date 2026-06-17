日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2860（+12.5+0.44%） ホンダ1436（-3-0.21%） 三菱ＵＦＪ3258（+30+0.93%） みずほＦＧ7831（+74+0.95%） 三井住友ＦＧ6464（+55+0.86%） 東京海上7334（+46+0.63%） ＮＴＴ146（+0.1+0.07%） ＫＤＤＩ2717（+2.5+0.09%） ソフトバンク211（-0.6-0.28%） 伊藤忠1858（-1.5-0.08%