【本日の見通し】米FOMC待ち、ドル円はそれまで堅調地合いを維持も、ゆっくりした動きか 昨日の海外市場でドル円は160円台前半でしっかりした動き。日銀金融政策決定会合の結果発表前にいったん円高が進み160.05円を付けたが、会合後はしっかりとした動きになり、海外市場でも堅調地合いを維持した。この後も堅調な動きが見込まれるが、160円台後半では介入への警戒感もあり、動きはゆっくりとしたものとなりそう。