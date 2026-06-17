東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.43高値160.48安値160.05 161.02ハイブレイク 160.75抵抗2 160.59抵抗1 160.32ピボット 160.16支持1 159.89支持2 159.73ローブレイク ユーロドル 終値1.1608高値1.1620安値1.1575 1.1672ハイブレイク 1.1646抵抗2 1.1627抵抗1 1.1601ピボット 1.1582支持1 1.1556支持2 1.1537ロ&#12