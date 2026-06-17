◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１７日（同１８日）の同戦では先発登板が予定されており、前日のこの日はブルペン入りしてスイーパー、ツーシームなど２４球を投げ、左膝の状態を確認するなどした。大谷はリアル二刀流で出場した前回