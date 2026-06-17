◆米大リーグレッドソックス―ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、聖地フェンウェイ・パークに初見参。試合前には、恒例の通称グリーンモンスター・ツアーに参加した。今季初のボストン遠征でのレッドソックス戦。「５番・三塁」に入った岡本は、バレンズエラ、マカドゥーらルーキーたちと、１９１２年完成のフェンウェイパーク名物であ