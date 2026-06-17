乃木坂４６の池田瑛紗（てれさ）が新衣装を公開し話題を呼んでいる。池田は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「新制服ですアイスクリーム屋さんの店員さんみたいでかわいいっ」とつづり、薄い水色と白色の縦のボーダーの爽やかなトップスにスカートを合わせた新衣装を披露し、上目遣いショットを公開した。この投稿には「可愛すぎるってぇええええ」「可愛いとかいうレベルを遥かに超えてきておる。やるな！池田瑛