千葉県と千葉ロッテマリーンズは、連携して実施する取り組み「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2026夏」の一環として、県内在学の小学生を、千葉ロッテマリーンズ公式戦に無料招待します。2026年7月から8月にかけての15試合が対象です。前半の試合の抽選応募は、6月21日23時59分までとなっています。計2万組を招待、日曜日の試合も対象！千葉県内在学の小学生を対象に、児童1人とその保護者1人の無料招待チケット（内野