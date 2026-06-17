１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４３銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円２５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安だった。 日銀の内田真一副総裁が１６日夕の記者会見で「当面は中東情勢の展開が金融・為替市場や経済・物価に与える影響を注視する必要がある」などと述べ、早期の追加利上げ観測が