１７日の東京株式市場は強弱観対立の中も日経平均の上値は重く、６万９０００円台近辺で軟調な推移が予想される。前日は日銀の金融政策決定会合の結果発表を受け、一気に上値指向を強め待望の７万円台にタッチする場面があった。しかし、その後は目先達成感からの売りがかさみ、小幅な上昇で着地した。ＡＩ・半導体関連は相変わらず強さを発揮しているが、テーマから外れたその他銘柄への調整圧力が拭えず値下がり銘柄数が