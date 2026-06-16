任意後見は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に支援を依頼しておく制度です。本人が元気なうちに、誰に、どのような支援を任せるかを決めておける点が特徴です。この記事では、任意後見の基本的な仕組み、契約の種類、任意後見人の役割、開始までの流れ、検討時に知っておきたい費用や注意点を解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研