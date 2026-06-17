AIで仕事のやり方が劇的に変わりました。「××の作業が一瞬で終わるようになりました！」喜ぶ部下を見て、一緒に喜んでいませんか？実は、仕事がデキる上司ほど見落とさない「たった1つのポイント」があります。上司がこのポイントを知っているかどうかで、チームの成果は段違いに変わります。その具体的な内容とは？（ギックス共同創業者田中耕比古）AIで生産性が3倍になる、という話が巷を騒がせています。しかも、一度3