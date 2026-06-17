きょう、山形県南陽市内で、同じ個体とみられるクマ1頭の目撃情報が早朝から相次いでいます。警察や市が警戒を強めるとともに、周辺住民に注意を呼びかけています。 警察や南陽市などによりますと、きょう（17日）午前4時半ごろ、南陽市郡山地内のJR赤湯駅から南に約200メートルの場所で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 その後もクマの移動に沿うように目撃情報が続いています。 ■続けて出没 〇午