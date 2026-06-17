負けず嫌い。その想いが今も自身を突き動かす原動力なのだろう。御年79歳を迎えた本田裕一郎監督が久しぶりに全国舞台に帰ってくる。６月13日に行なわれたインターハイ東京都予選の準決勝。２校が出場できるレギュレーションのなかで、国士舘高は駒澤大高に２−０で勝利。17大会ぶりとなる夏の全国大会出場を決めた。一夜明け、東京都予選の決勝が開催され、国士舘高は成立学園と対戦。惜しくも０−２で敗れ、本田総監督が率