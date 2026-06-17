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― ダウは328ドル高と最高値を連日更新、原油下落で景気悪化観測が後退 ― ＮＹダウ 51999.67 ( +328.64 ) Ｓ＆Ｐ500 7511.35 ( -42.94 ) ＮＡＳＤＡＱ 26376.34 ( -307.60 ) 米10年債利回り4.440 ( -0.036 ) ＮＹ(WTI)原油 76.05 ( -4.70 ) ＮＹ金 4354.4 ( +2.8 ) ＶＩＸ指数16.41 ( +0.21 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69185 ( -185 ) シカゴ日経225先物