中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど「粗大ごみ？そんなものは存在しない」との在日中国人の投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の女性は、「スーツケースを自分で解体してまとめた。私は立派な大人の女性。力と手段なら持ち合わせている」とつづり、バラバラに解体したスーツケースをガムテープなどでまとめて袋に入れた写真をアップした。そして、「粗大ごみ処理券を買おうと思って区役所にメールしたのに、『電話してください