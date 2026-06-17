甲子園に楽天を迎える交流戦最終戦。楽天の予告先発・前田健は、広島時代の2015年9月26日以来、実に11年ぶりの阪神戦登板となる。現役の阪神野手で対戦経験があるのは梅野しかいない（通算13打数2安打、打率・154）。今季の阪神は、開幕戦の竹丸（巨人）から16日の武内（西武）まで、「阪神戦初先発」の投手が登板した試合で6勝14敗と大きく負け越している。前田健もいまの虎打線にとっては初見の投手だ。「初物」を苦手とす